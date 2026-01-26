NHL: Stützle gelingt Assist bei Senators-Sieg

SID 26.01.2026 • 06:29 Uhr Nach vier Pleiten in Folge kann das Team von Tim Stützle in der NHL wieder jubeln.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuvor vier Niederlagen in fünf Spielen gewannen die Kanadier mit 7:1 gegen die Vegas Golden Knights. Stützle steuerte einen Assist bei, es war sein 30. der laufenden Saison.