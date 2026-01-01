NHL: Stützle baut beeindruckende Serie aus

SID 01.01.2026 • 22:07 Uhr Beim Sieg seiner Ottawa Senators gegen Alex Owetschkin und Co. punktet der deutsche Stürmer Tim Stützle im elften Spiel nacheinander.

Tim Stützle hat seine persönliche Serie fortgesetzt und mit den Ottawa Senators nach einer Aufholjagd einen Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gefeiert.

Das Team des deutschen Stürmers setzte sich 4:3 gegen die Washington Capitals durch, Stützle legte zwei Minuten vor Schluss den Siegtreffer durch Fabian Zetterlund auf.

NHL: Stützle punktet im elften Spiel in Folge

Damit punktete der 23-Jährige im elften Spiel nacheinander, zuletzt war er beim 1:2 gegen die St. Louis Blues am 7. Dezember ohne Scorerpunkt geblieben.

Für die Senators endete ein kleiner Negativlauf, die vergangenen drei Spiele hatten sie verloren.