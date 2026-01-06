NHL: Stützle punktet weiter, verliert aber gegen Seider

SID 06.01.2026 • 07:40 Uhr Nationaltorwart Philipp Grubauer zeigt zudem eine weitere Glanzleistung.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat seine Punkteserie in der NHL fortgesetzt - das Duell gegen Nationalmannschaftskollege Moritz Seider aber dennoch verloren. Stützle bereitete bei der 3:5-Heimniederlage der Ottawa Senators im Divisionsduell mit Seiders Detroit Red Wings zwei Treffer vor und punktete damit im 13. Spiel nacheinander. Verteidiger Seider blieb auf der Gegenseite ohne Punkt.

Insgesamt steht Stützle in der laufenden Spielzeit nun bereits bei 45 Scorerpunkten (19 Tore und 26 Assists). Zuletzt war er beim 1:2 gegen St. Louis am 7. Dezember punktlos geblieben. Die Senators rutschten durch die Niederlage nach zuvor zwei Siegen hintereinander wieder ans Tabellenende der engen Atlantic Division, die Detroit anführt.

Kraken springen auf Playoff-Platz

Eine weitere Klasseleistung zeigte Nationaltorwart Philipp Grubauer. Der Goalie der Seattle Kraken parierte beim 5:1-Sieg bei den Calgary Flames 41 Schüsse. Bereits kurz vor Weihnachten hatte Grubauer gegen die Anaheim Ducks (3:1) mit 40 abgewehrten Schüssen geglänzt.

Die Kraken verloren nur eine der vergangenen acht Partien und sprangen durch den dritten Sieg in Serie auf einen Playoff-Platz. In der Pacific Division ist Seattle nun hinter den Edmonton Oilers mit dem deutschen Starspieler Leon Draisaitl Dritter.