NHL: Stützle trifft bei Sieg - Grubauer bei Pleite ausgetrickst

Tim Stützle darf sich in der NHL nicht nur über einen Sieg freuen, Philipp Grubauer wird derweil von seinem Gegenspieler ausgetrickst.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat in der NHL mit seinen Ottawa Senators einen spektakulären Sieg eingefahren. Das Team aus Kanada gewann im Madison Square Garden bei den New York Rangers deutlich mit 8:4, schon nach 20 Minuten lagen Stützle und Co. mit 4:0 vorne. Der 24-Jährige traf kurz vor Schluss zum Endstand und sammelte so auf dem Weg zu den Olympischen Spielen weiter Selbstvertrauen.

„Ich glaube, das war wahrscheinlich das beste erste Drittel, das ich von dieser Mannschaft gesehen habe“, sagte Ottawas überragender Brady Tkachuk, der gegen den Tabellenletzten der Eastern Conference drei Treffer vorbereitete und ein Tor selber erzielte. Ottawa liegt im Osten auf Platz 14.

Bittere Pleite für Grubauer

Eine bittere Niederlage musste hingegen Goalie Philipp Grubauer hinnehmen, der deutsche Nationaltorwart verlor mit den Seattle Kraken nach Verlängerung mit 2:3 bei den New Jersey Devils. 1:18 Minuten vor Schluss wurde Grubauer dabei von Devils-Angreifer Nico Hischier ausgetrickst.