NHL: Stützle überzeugt mit Tor und Vorlage

SID 29.01.2026 • 06:57 Uhr Die Ottawa Senators schlagen das Spitzenteam aus Colorado - auch dank des deutschen Nationalspielers.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit einem Assist und einem Tor zum nächsten Sieg der Ottawa Senators in der NHL beigetragen. Der Stürmer, der mit der deutschen Mannschaft zu den Olympischen Spielen nach Mailand (6. bis 22. Februar) fährt, legte beim 5:2 gegen Colorado Avalanche den Führungstreffer des Kanadiers Nick Cousins auf und traf zum Abschluss ins leere Tor.

Für Stützle (24) waren es das 24. Tor und die 31. Vorlage in dieser Saison. Nach dem 7:1 über die Vegas Golden Knights war es der zweite Erfolg über ein Spitzenteam in drei Tagen, Colorado führt mit 79 Punkten die Western Conference deutlich an. Ottawa dagegen liegt im Osten mit 57 Punkten weiter hinter den Play-off-Plätzen.