Zweistellig: Sturm feiert höchsten NHL-Saisonsieg mit Boston

SID 10.01.2026 • 22:04 Uhr Die vom früheren Bundestrainer gecoachten Bruins bestätigen ihre gute Form eindrucksvoll. Die Play-off-Ränge bleiben in Reichweite.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins in der NHL den bislang höchsten Saisonsieg gefeiert. Die Franchise aus Massachusetts bezwang die New York Rangers am Samstag 10:2 und bleibt nach dem vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen in Schlagdistanz zu den Play-off-Rängen der Eastern Conference.

Nach einem frühen Rückstand durch Mika Zibanejad (2.) drehte Boston vor heimischer Kulisse auf. Marat Chusnutdinow (3./27.), Pavel Zacha (8./20./32.), Fraser Minten (22.) und Charlie McAvoy (36.) sorgten schon nach zwei Dritteln mit sieben Treffern für klare Verhältnisse. Im Schlussabschnitt legten erneut Chusnutdinow (44./59.) und Minten (52.) nach. J.T. Miller (34.) betrieb für die Rangers zwischenzeitlich Ergebniskosmetik.