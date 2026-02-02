Newsticker
Vor Olympia: Draisaitl gibt Entwarnung

Leon Draisaitl kracht bei einem NHL-Spiel in eine Bande und verschwindet in der Kabine. Seine Olympia-Teilnahme ist nicht in Gefahr.
Die Edmonton Oilers treffen auf Minnesota Wild. Leon Draisaitl sorgt kurz vor Olympia für einen Schreck-Moment, während der deutsche Youngster Josh Samanski seinen ersten Assist in der NHL feiert. Nach der Partie gibt es allerdings wenig zu bejubeln.
SID
Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat nach seiner jüngsten Schrecksekunde Entwarnung für die Olympischen Winterspiele gegeben.

„Mir geht es soweit ganz gut, nichts Schlimmes, so wie es aussieht“, sagte der NHL-Stürmer der Edmonton Oilers in einer Medienrunde am Montag.

Olympia: Draisaitl mit Deutschland gegen Dänemark gefordert

Draisaitl war bei der Niederlage gegen Minnesota Wild (3:7) am Samstagabend (Ortszeit) in die Bande gerutscht und anschließend in der Kabine verschwunden.

Wenig später kehrte der 30-Jährige wieder aufs Eis zurück. Auf TV-Bildern war zusehen, wie er sich die rechte Hand hielt.

Bevor Draisaitl nach Mailand aufbricht, stehen für ihn und die Oilers in der NHL noch zwei Spiele auf dem Programm. Deutschland startet mit der Partie gegen Dänemark am 12. Februar in das olympische Eishockey-Turnier.

