Vor Olympia: Draisaitl gibt Entwarnung

SID 02.02.2026 • 17:27 Uhr Leon Draisaitl kracht bei einem NHL-Spiel in eine Bande und verschwindet in der Kabine. Seine Olympia-Teilnahme ist nicht in Gefahr.

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl hat nach seiner jüngsten Schrecksekunde Entwarnung für die Olympischen Winterspiele gegeben.

„Mir geht es soweit ganz gut, nichts Schlimmes, so wie es aussieht“, sagte der NHL-Stürmer der Edmonton Oilers in einer Medienrunde am Montag.

Olympia: Draisaitl mit Deutschland gegen Dänemark gefordert

Draisaitl war bei der Niederlage gegen Minnesota Wild (3:7) am Samstagabend (Ortszeit) in die Bande gerutscht und anschließend in der Kabine verschwunden.

Wenig später kehrte der 30-Jährige wieder aufs Eis zurück. Auf TV-Bildern war zusehen, wie er sich die rechte Hand hielt.