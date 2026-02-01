Draisaitl kassiert klare Niederlage

SID 01.02.2026 • 07:51 Uhr Der deutsche Eishockey-Star trifft zur Führung, doch sein Team verliert die Kontrolle über die Partie.

Deutliche Niederlage für Eishockey-Topstar Leon Draisaitl: Der 30-Jährige ist mit den Edmonton Oilers mit 3:7 gegen Minnesota Wild unter die Räder gekommen. Draisaitl brachte die Oilers nach zuvor drei Siegen in Serie im ersten Drittel noch mit seinem 27. Saisontor mit 1:0 in Führung - doch im zweiten Drittel übernahmen dann die Wild.

"Wir geben insgesamt gar nicht so viele Chancen her, aber die Qualität der Chancen ist zu hoch", sagte Coach Kris Knoblauch, der mit seinem Team trotz des Rückschlags auf Play-off-Kurs bleibt. Das gilt auch für die Detroit Red Wings von Draisaitls Nationalmannschaftskollege Moritz Seider, der beim 0:5 gegen die Colorado Avalanche einen deutlichen Dämpfer hinnehmen musste.