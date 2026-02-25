Draisaitl vor NHL-Restart: "Wir müssen besser sein"

SID 25.02.2026 • 12:35 Uhr Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach Olympia appelliert der deutsche Star an sein Team.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers nach seiner Rückkehr von den Olympischen Winterspielen in die Pflicht genommen. „Wir müssen einfach besser sein. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Nicht nur die Spieler – es fängt oben an und geht bis ganz nach unten“, sagte Draisaitl vor dem Restart in der NHL in der Nacht zu Donnerstag (4.30 Uhr/Sky) bei den Anaheim Ducks.

Vor Olympia hatte Edmonton drei Spiele in Serie verloren, im Rennen um die Playoffs steht der Vorjahresfinalist unter Druck. Nach der Niederlage bei den Calgary Flames (3:4) hatte Draisaitl seine Mannschaft kritisiert. „Das ist kein Vorwurf gegen irgendjemanden. Ich habe niemanden vor den Bus geworfen. Wenn überhaupt, werfe ich mich selbst zuerst vor den Bus. Es ist einfach eine Tatsache: Wir müssen besser werden, wir müssen einige Dinge ändern“, sagte er nun.