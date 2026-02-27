NHL setzt Spiel für Seider-Fans an

Extra für den deutschen und europäischen Markt hat die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL ein Spiel von Nationalspieler Moritz Seider früher angesetzt.

Die Partie der Detroit Red Wings am kommenden Montag bei den Nashville Predators beginnt bereits um 13.00 Uhr Ortszeit. ProSieben Maxx und Sky übertragen zur deutschen Prime Time live.

Er sei „stolz, dass man mich im Fernsehen verfolgen kann, dass meine Familie und meine Freunde mich so spielen sehen können“, sagte Seider, der zuletzt bei den Olympischen Spielen in Mailand für die Nationalmannschaft auf dem Eis stand. Detroit liegt als drittbestes Team im Osten auf Playoff-Kurs.