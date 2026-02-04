NHL: Niederlagen für Draisaitl und Co.

SID 04.02.2026 • 07:05 Uhr Die deutschen Olympia-Fahrer kassieren kurz vor dem Start der Winterspiele Pleiten in der Liga. Leon Draisaitl bleibt erstmals seit vier Spielen wieder ohne Scorerpunkt.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat kurz vor den Olympischen Spielen den nächsten Dämpfer in der NHL kassiert. Der 30-Jährige blieb beim 2:5 seiner Edmonton Oilers gegen die Toronto Maple Leafs erstmals seit vier Spielen wieder ohne Scorerpunkt.

Trotz der zweiten Niederlage in Folge liegt Edmonton auf Platz zwei der Pacific Division weiter auf Playoff-Kurs.

Auch Tim Stützle, der wie Draisaitl zum deutschen Aufgebot für die am Freitag beginnenden Winterspiele in Mailand und Cortina gehört, konnte die erste Niederlage seiner Ottawa Senators nach zuletzt vier Siegen in Serie nicht abwenden. Mit 3:4 unterlagen die Kanadier den Carolina Hurricanes, Stützle traf zum zwischenzeitlichen 2:3.