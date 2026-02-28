NHL: Utah und Peterka schlagen Sturms Wild

SID 28.02.2026 • 07:43 Uhr Utah Mammoth und J.J. Peterka feiern in der NHL einen beeindruckenden Sieg gegen Minnesota Wild mit Nico Sturm.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler J.J. Peterka hat mit Utah Mammoth einen bemerkenswerten Sieg in der NHL gefeiert. Das Team aus Salt Lake City gewann am Freitagabend gegen Minnesota Wild mit 5:2, für die Gäste endete damit eine Serie von sechs Siegen.

Wild, Team des Deutschen Nico Sturm, hat als Zweiter der Western Conference (80 Punkte) einen direkten Playoff-Platz weiter komfortabel inne. Utah (66) festigte mit dem wichtigen Sieg seine Position im Rennen um die Wildcard-Ränge.