Overtime-Treffer vor Olympia: Stützle tütet Sieg ein

SID 06.02.2026 • 06:01 Uhr Erfolg für Tim Stützle: Kurz vor Olympia führt der Nationalspieler sein NHL-Team in der Overtime zum Erfolg.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat den Ottawa Senators in der letzten Partie vor der Olympia-Pause der NHL einen wertvollen Sieg beschert. Der 24-Jährige erzielte beim 2:1 nach Verlängerung bei den Philadelphia Flyers den entscheidenden Treffer. Stützle schlug 47 Sekunden nach Beginn der Verlängerung zu und sicherte Ottawa den fünften Erfolg aus den vergangenen sechs Partien.

Er vollendete den Angriff nach einem Zuspiel von Kapitän Brady Tkachuk und setzte sich dabei gegen Verteidiger Travis Sanheim durch. „Sie hatten eine 2‑gegen‑1‑Chance, sie treffen nicht, dann habe ich es irgendwie kommen sehen“, sagte Stützle: „Chucky hat ihn mir rübergeschoben, und es war ein guter Abschluss.“

Teamkollege lobt Stützle

Nick Cousins hatte Mitte des zweiten Drittels die Führung für die Senators besorgt und viel Lob übrig für seinen deutschen Teamkollegen, der zum Auftakt der Winterspiele von Mailand mit dem DEB-Team am 12. Februar auf Dänemark trifft. „Dieser Kerl zählt zur Elite in dem, was er tut. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben“, sagte er.

Für Stützle war es das fünfte Spiel in Serie mit einem Treffer, zudem baute er seine Punkteserie auf sieben Partien aus. Ottawa hat mit 63 Punkten als Tabellen-12. in der Eastern Conference noch Tuchfühlung zu den Play-off-Rängen.