NHL: Krimi-Sieg um Draisaitl

SID 11.03.2026 • 06:49 Uhr Die Edmonton Oilers gewinnen knapp gegen ein Top-Team der NHL - Leon Draisaitl steuert zwei Assists zum Erfolg bei.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat im Kampf um die Playoffs der NHL einen Achtungserfolg erzielt. Mit den Edmonton Oilers gewann Draisaitl beim Top-Team Colorado Avalanche mit 4:3 und feierte den zweiten Sieg nacheinander.

Draisaitl steuerte zwei Vorlagen zum Erfolg bei, sein deutscher Teamkollege Josh Samanski blieb ohne Torbeteiligung. Den Siegtreffer erzielte Superstar Connor McDavid im Schlussdrittel im Powerplay. Edmonton belegt den sechsten Platz im Westen.

NHL: Peterka erlebt Debakel - Seider mit knapper Pleite

Keinen guten Abend erwischte Nationalspieler JJ Peterka mit Utah Mammoth. Bei Minnesota Wild kassierte Peterkas Team ein deutliches 0:5, Nico Sturm kam für Minnesota nicht zum Einsatz.

Abwehrspieler Moritz Seider verlor trotz eines Assists für seine Detroit Red Wings das Duell bei Titelverteidiger Florida Panthers mit 3:4. Goalie Philipp Grubauer kam beim 2:4 von Seattle Kraken gegen die Nashville Predators nicht zum Einsatz.