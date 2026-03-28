Seider glänzt mit 2 Assists im 400. NHL-Spiel – Wings siegen 5:2

SID 28.03.2026 • 05:39 Uhr Der Verteidiger der Detroit Red Wings hat seit seinem Debüt keine Begegnung verpasst.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider (24) hat in seinem 400. Spiel in der NHL einen wichtigen Sieg mit den Detroit Red Wings gefeiert. Der Verteidiger setzte sich mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Michigan mit 5:2 bei den Buffalo Sabres durch. Dem 24-Jährigen, der seit seinem Debüt im Oktober 2021 keine Begegnung mit den Red Wings verpasst hat, gelangen zwei Assists.

Seiders simples Erfolgsrezept

„Wir haben versucht, es ganz einfach zu halten“, sagte Seider nach dem Sieg: „Wir haben versucht, ihre Abwehr in schwierige Situationen zu bringen, und ich glaube, das hat wirklich gut funktioniert. Das war das Erfolgsrezept.“

Seider erreicht erneute 50-Punkte-Marke

Seider steht in dieser Saison bei nun 51 Scorerpunkten. Er ist damit der erst dritte Verteidiger in der Geschichte der Red Wings, der vor dem Alter von 25 Jahren in mehreren Spielzeiten mindestens 50 Zähler erreichte.

Red Wings im Wildcard-Kampf