Nach 15 Jahren: Die NHL kommt wieder nach Deutschland

SID 13.03.2026 • 10:31 Uhr Im Dezember werden zwei reguläre Saisonspiele im Düsseldorfer Dome ausgetragen. Auch Tim Stützle ist dabei.

Die NHL bringt nordamerikanisches Weltklasse-Eishockey zurück nach Deutschland. Die ersten offiziellen Saisonspiele auf deutschem Eis seit 15 Jahren verkündete die National Hockey League am Freitag - kurz vor Weihnachten wird im Dome von Düsseldorf gespielt, der Heimat der in die 2. Liga abgestürzten Düsseldorfer EG. Am 18. und 20. Dezember trifft Nationalspieler Tim Stützle mit den Ottawa Senators jeweils auf die Chicago Blackhawks.

„Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für das Wachstum unseres Sports“, sagte Bill Daly, stellvertretender Commissioner der Liga, der die Verdienste und Popularität deutscher Stars wie Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) herausstellte. „Mindestens in den kommenden drei Jahren“ sind reguläre Saisonspiele in Deutschland geplant. Parallel wird es Investitionen in den Breitensport und Fan-Aktionen geben.

NHL kehrt nach 15 Jahren nach Deutschland zurück

Eine Premiere wird es nicht: 2011 hatten die Buffalo Sabres und die Los Angeles Kings die NHL-Saison in Berlin eröffnet. Zudem gab es immer wieder Showspiele gegen deutsche Teams.

In Düsseldorf sind am Wochenende NHL-Tage. Unter anderem wird der Stanley Cup vor dem Schauspielhaus ausgestellt. Zudem wird am Samstag ein Spiel der Senators gegen die Anaheim Ducks live auf Großleinwand übertragen.