Nächster Sieg für Stützle und Ottawa - Meilenstein für McDavid

SID 25.03.2026 • 07:10 Uhr Tim Stützle setzt den Lauf mit den Ottawa Senators fort. Superstar Connor McDavid überzeugt für Edmonton.

Tim Stützle und die Ottawa Senators haben auf dem Weg in die Playoffs der NHL den nächsten Sieg eingefahren. Das Team um den deutschen Nationalspieler gewann bei den Detroit Red Wings um Moritz Seider mit 3:2 und kletterte auf den zweiten Wildcard-Platz in der Eastern Conference.

Ottawa hat auch dank Stützle 15 der vergangenen 20 Spiele gewonnen, beim direkten Konkurrenten Detroit war er am Führungstreffer von Olympiasieger Brady Tkachuk beteiligt. Seider leitete mit einem Assist zum zwischenzeitlichen 1:3 die Aufholjagd ein, die allerdings nicht mehr von Erfolg gekrönt war. In der Tabelle liegen die Red Wings nun einen Punkt hinter Ottawa.

Die Boston Bruins mit Trainer Marco Sturm und Stürmer Lukas Reichel belegen derzeit den ersten der beiden Plätze, die noch zur Playoff-Teilnahme berechtigen. Durch das 2:4 gegen die Toronto Maple Leafs wuchs allerdings der Druck auf Boston, Reichel blieb ohne Torbeteiligung.

In Abwesenheit des verletzten deutschen Superstars Leon Draisaitl glänzte sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid für die Edmonton Oilers. Beim 5:2 bei Utah Mammoth erzielte der kanadische Olympia-Zweite zwei Tore und steht nun bei 1200 Karriere-Punkten in der NHL, in Utah bejubelte McDavid seine Karriere-Tore 400 und 401. Schneller auf 1200 Punkte kamen vor McDavid (784 Spiele) nur Wayne Gretzky (504) und Mario Lemieux (593). Nationalspieler John-Jason Peterka blieb ohne Punkt für Utah.