NHL-Drama: Stützle und Ottawa verspielen 2:0 – Playoff-Zittern

SID 28.03.2026 • 21:31 Uhr Die Senators lagen bei Tampa Bay Lightning nach knapp fünf Minuten mit 2:0 in Führung, verloren aber noch mit 2:4. Stützle blieb ohne Torbeteiligung.

Trotz eines Blitzstarts hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle mit den Ottawa Senators einen Dämpfer im Playoff-Rennen der NHL erlitten.

Die Senators lagen beim Ex-Meister Tampa Bay Lightning nach knapp fünf Minuten mit 2:0 in Führung, verloren aber noch mit 2:4. Stützle blieb diesmal ohne Torbeteiligung, Ottawa hat in der umkämpften Eastern Conference aber noch Chancen, die Playoff-Plätze zu erreichen.

Hurricanes führen – Ottawa jagt Playoffs