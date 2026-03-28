NHL-Drama: Stützle und Ottawa verspielen 2:0 – Playoff-Zittern

Trotz eines Blitzstarts hat Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle mit den Ottawa Senators einen Dämpfer im Playoff-Rennen der NHL erlitten.
Dämpfer für Stützle im Playoff-Rennen
Die Senators lagen bei Tampa Bay Lightning nach knapp fünf Minuten mit 2:0 in Führung, verloren aber noch mit 2:4. Stützle blieb ohne Torbeteiligung.
Tim Stützle (r.) blieb ohne Scorerpunkt
© AFP/GETTY IMAGES/SID/Mike Carlson
Die Senators lagen beim Ex-Meister Tampa Bay Lightning nach knapp fünf Minuten mit 2:0 in Führung, verloren aber noch mit 2:4. Stützle blieb diesmal ohne Torbeteiligung, Ottawa hat in der umkämpften Eastern Conference aber noch Chancen, die Playoff-Plätze zu erreichen.
Hurricanes führen – Ottawa jagt Playoffs
Tabellenführer Carolina Hurricanes hat 96 Punkte, die Senators auf Platz zehn stehen bei 86 Zählern. Die ersten acht Teams der beiden Conferences qualifizieren sich für die Playoffs, auch der Weg über die Wild Card ist für Ottawa noch möglich. Tampa mit dem diesmal unauffälligen Topscorer Nikita Kutscherow weist ebenfalls 96 Punkte auf.