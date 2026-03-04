Fünf Scorer! Draisaitl-Gala bei deutschem Duell

Doppelpacker Leon Draisaitl hat das Duell der deutschen Eishockey-Stars mit Tim Stützle in der NHL für sich entschieden. Mit zwei Treffern und drei Vorlagen führte Draisaitl die Edmonton Oilers in der Nacht zum Mittwoch zu einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators um Stützle. Dieser verbuchte zwei Assists.
Draisaitl liefert Gala-Vorstellung ab
Leon Draisaitl glänzt im NHL-Duell mit Tim Stützle mit zwei Toren und drei Vorlagen.
Während Draisaitl jeweils den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 (6.) und 2:2 (17.) erzielte, schoss Evan Bouchard den Vize-Meister nach 1:50 Minuten in der Overtime zum Sieg.
Es war erst der zweite Erfolg in den vergangenen sieben Spielen für die Oilers, die in der Pacific Division weiter um einen direkten Playoff-Platz kämpfen.
NHL: Peterka und Sturm feiern Siege
J.J. Peterka traf derweil beim 3:2 von Utah Mammoth bei den Washington Capitals, Nico Sturm feierte mit Minnesota Wild ein 5:1 gegen Tampa Bay Lightning.
Der frühere Bundestrainer Marco Sturm und die Boston Bruins besiegten die Pittsburgh Penguins mit 2:1.