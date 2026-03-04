Newsticker
Fünf Scorer! Draisaitl-Gala bei deutschem Duell

Draisaitl liefert Gala-Vorstellung ab

Leon Draisaitl glänzt im NHL-Duell mit Tim Stützle mit zwei Toren und drei Vorlagen.
Der deutsche Superstar, Leon Draisaitl, der Edmonton Oilers zieht nach den enttäuschenden Olympischen Spielen für die deutsche Mannschaft ein Fazit und analysiert Fehler und Ursachen.
SID
Doppelpacker Leon Draisaitl hat das Duell der deutschen Eishockey-Stars mit Tim Stützle in der NHL für sich entschieden. Mit zwei Treffern und drei Vorlagen führte Draisaitl die Edmonton Oilers in der Nacht zum Mittwoch zu einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators um Stützle. Dieser verbuchte zwei Assists.

Während Draisaitl jeweils den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 (6.) und 2:2 (17.) erzielte, schoss Evan Bouchard den Vize-Meister nach 1:50 Minuten in der Overtime zum Sieg.

Es war erst der zweite Erfolg in den vergangenen sieben Spielen für die Oilers, die in der Pacific Division weiter um einen direkten Playoff-Platz kämpfen.

NHL: Peterka und Sturm feiern Siege

J.J. Peterka traf derweil beim 3:2 von Utah Mammoth bei den Washington Capitals, Nico Sturm feierte mit Minnesota Wild ein 5:1 gegen Tampa Bay Lightning.

Der frühere Bundestrainer Marco Sturm und die Boston Bruins besiegten die Pittsburgh Penguins mit 2:1.

