Fünf Scorer! Draisaitl-Gala bei deutschem Duell

SID 04.03.2026 • 06:39 Uhr Leon Draisaitl glänzt im NHL-Duell mit Tim Stützle mit zwei Toren und drei Vorlagen.

Doppelpacker Leon Draisaitl hat das Duell der deutschen Eishockey-Stars mit Tim Stützle in der NHL für sich entschieden. Mit zwei Treffern und drei Vorlagen führte Draisaitl die Edmonton Oilers in der Nacht zum Mittwoch zu einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators um Stützle. Dieser verbuchte zwei Assists.

Während Draisaitl jeweils den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 (6.) und 2:2 (17.) erzielte, schoss Evan Bouchard den Vize-Meister nach 1:50 Minuten in der Overtime zum Sieg.

Es war erst der zweite Erfolg in den vergangenen sieben Spielen für die Oilers, die in der Pacific Division weiter um einen direkten Playoff-Platz kämpfen.

NHL: Peterka und Sturm feiern Siege

J.J. Peterka traf derweil beim 3:2 von Utah Mammoth bei den Washington Capitals, Nico Sturm feierte mit Minnesota Wild ein 5:1 gegen Tampa Bay Lightning.