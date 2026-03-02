Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat in der NHL mit Minnesota Wild die zweite Niederlage in Folge kassiert.
Niederlage für deutschen NHL-Star
Nach der Olympiapause sind die Minnesota Wild noch nicht richtig in Tritt. Darunter leidet auch ein deutscher NHL-Profi.
Nico Sturm
Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger blieb beim 1:3 gegen die St. Louis Blues in neun Minuten Eiszeit auch im dritten Spiel nach der Olympia-Pause ohne Torbeteiligung.
Dennoch bleiben die Wild im Osten mit 35 Siegen bei 16 Niederlagen komfortabel auf Kurs Playoffs, rangieren in der Central Division der Western Conference auf Rang drei. Lediglich die Colorado Avalanche und die Dallas Stars sind bereits ein wenig enteilt.