Niederlage für deutschen NHL-Star

Nach der Olympiapause sind die Minnesota Wild noch nicht richtig in Tritt. Darunter leidet auch ein deutscher NHL-Profi.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat in der NHL mit Minnesota Wild die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger blieb beim 1:3 gegen die St. Louis Blues in neun Minuten Eiszeit auch im dritten Spiel nach der Olympia-Pause ohne Torbeteiligung.