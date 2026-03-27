NHL-Hype in Düsseldorf: Stützle vs. Blackhawks ausverkauft

SID 27.03.2026 • 10:53 Uhr Wer die Chicago Blackhawks und die Ottawa Senators um Tim Stützle in Düsseldorf sehen will, musste schnell sein.

Das Gastspiel der NHL in Düsseldorf hat einen riesigen Ansturm auf die Tickets ausgelöst. Nach wenigen Minuten waren bereits sämtliche Karten für die beiden Partien des Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und den Ottawa Senators gegen die Chicago Blackhawks am 18. und 20. Dezember im Düsseldorfer Dome vergriffen, viele Fans gingen leer aus.

Hohe DEG-Ticketpreise schrecken nicht

Bereits am Donnerstag hatte es einen Vorverkauf für Dauerkarteninhaber des Zweitligisten Düsseldorfer EG gegeben, der in der rund 12.500 Zuschauer fassenden Mehrzweckhalle im Norden der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens seine Spiele austrägt. Die günstigsten Tickets am offiziellen Verkaufsstart lagen bei über 100 Euro für einen einfachen Sitzplatz. Die hohen Preise hielten viele aber nicht davon ab, ein Ticket für die ersten Spiele der besten Liga der Welt auf deutschem Boden seit 15 Jahren zu erwerben.

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