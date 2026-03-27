NHL-Hype in Düsseldorf: Stützle vs. Blackhawks ausverkauft

Das Gastspiel der NHL in Düsseldorf hat einen riesigen Ansturm auf die Tickets ausgelöst. Nach wenigen Minuten waren bereits sämtliche Karten für die beiden Partien des Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle und den Ottawa Senators gegen die Chicago Blackhawks am 18. und 20. Dezember im Düsseldorfer Dome vergriffen, viele Fans gingen leer aus.
Ansturm auf NHL-Tickets
Hohe DEG-Ticketpreise schrecken nicht
Bereits am Donnerstag hatte es einen Vorverkauf für Dauerkarteninhaber des Zweitligisten Düsseldorfer EG gegeben, der in der rund 12.500 Zuschauer fassenden Mehrzweckhalle im Norden der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens seine Spiele austrägt. Die günstigsten Tickets am offiziellen Verkaufsstart lagen bei über 100 Euro für einen einfachen Sitzplatz. Die hohen Preise hielten viele aber nicht davon ab, ein Ticket für die ersten Spiele der besten Liga der Welt auf deutschem Boden seit 15 Jahren zu erwerben.
NHL plant weitere Spiele in Deutschland
2011 hatten die Buffalo Sabres und die Los Angeles Kings die NHL-Saison in Berlin eröffnet. Zudem gab es immer wieder Showspiele gegen deutsche Teams. In den kommenden Jahren sind weitere reguläre Saisonspiele in Deutschland geplant. Parallel wird es Investitionen in den Breitensport und Fan-Aktionen geben.
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