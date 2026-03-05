Pleiten für deutsche NHL-Stars

SID 05.03.2026 • 07:04 Uhr Zwei deutsche Eishockey-Nationalspieler verlieren ihre NHL-Spiele. Vor allem für Moritz Seider ist es ein bitterer Abend.

Die deutschen NHL-Stars sind in der Nacht zu Donnerstag leer ausgegangen. Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer musste mit seinen Seattle Kraken eine 2:3-Niederlage gegen die St. Louis Blues einstecken, Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings gegen die Vegas Golden Knights 3:4 nach Verlängerung.

Bitter: Die Red Wings, für die Seider einen Assist auflegte, führten vor dem Schlussdrittel mit 3:1, ehe die Golden Knights noch ausgeglichen und nach 2:11 Minuten in der Overtime trafen.