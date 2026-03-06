NHL: Deutscher Nationalspieler wechselt innerhalb NHL

SID 06.03.2026 • 23:14 Uhr Der Olympiateilnehmer zieht schon zum zweiten Mal in dieser Saison um, jetzt versucht er es bei Trainer Marco Sturm.

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel wechselt in der NHL zu den Boston Bruins mit Trainer Marco Sturm. Der 23-Jährige, der an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina teilgenommen hatte, wurde von den Vancouver Canucks an die Ostküste transferiert.

Es ist bereits der zweite Umzug für den Ex-Berliner in dieser Saison. Erst im Oktober hatten ihn die Chicago Blackhawks, die ihn 2020 in der ersten Runde gedraftet hatten, abgegeben.