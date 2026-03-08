NHL: Nico Sturm erzielt sein 50. Tor

SID 08.03.2026 • 21:57 Uhr Der Olympiateilnehmer Nico Sturm trifft in Unterzahl für Minnesota gegen Colorado.

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat in der NHL in ungewohnter Rolle geglänzt - als Torschütze. Der Vizeweltmeister von 2023 erzielte am Sonntag die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Minnesota Wild bei der Colorado Avalanche. Am Ende verlor Sturm aber doch noch 2:3 nach Penaltyschießen gegen den Tabellenführer. Es war das 50. NHL-Tor im 372. Hauptrundenspiel seiner Karriere.