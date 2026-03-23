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NHL: Peterka holt wichtigen Sieg im Playoff-Rennen

Wichtiger Erfolg für Peterka

John-Jason Peterka fährt einen wichtigen Erfolg im Playoff-Rennen ein. Utah darf sich Hoffnungen auf die heiße Saisonphase machen.
Peterka blieb ohne Torbeteiligung
Peterka blieb ohne Torbeteiligung
© AFP/GETTY IMAGES/SID/SARAH STIER
SID
John-Jason Peterka fährt einen wichtigen Erfolg im Playoff-Rennen ein. Utah darf sich Hoffnungen auf die heiße Saisonphase machen.

John-Jason Peterka hat im engen Rennen um die NHL-Playoffs einen wichtigen Erfolg mit Utah Mammoth eingefahren. Das Team um den deutschen Eishockey-Nationalspieler gewann mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings und festigte damit im Endspurt der regulären Saison seine Position. Nick Schmaltz erzielte in der Overtime den Siegtreffer, Peterka blieb ohne Torbeteiligung.

Die Franchise aus Salt Lake City belegt mit einem ordentlichen Vorsprung den ersten Wildcard-Platz der Western Conference. In der Nacht zu Mittwoch steht für Peterka das Duell mit den Edmonton Oilers an, bei denen Leon Draisaitl derzeit verletzt fehlt. Am Wochenende geht es dann erneut gegen die Kings, die zu einer Gruppe von mehreren Verfolgern im Playoff-Rennen gehören. Diese haben aber allesamt weniger Spiele absolviert.

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