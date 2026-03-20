NHL: Reichel trifft bei seinem Boston-Debüt

Traum-Debüt für Lukas Reichel: Der Nationalspieler hat bei seinem Einstand für die Boston Bruins von Cheftrainer Marco Sturm gleich getroffen. Zudem steuerte der Angreifer, der am 6. März von den Vancouver Canucks nach Boston gewechselt war, beim 6:1 gegen die Winnipeg Jets einen Assist bei.
Traum-Debüt für deutschen NHL-Star
„Ich finde, das Publikum in Boston ist immer fantastisch, selbst als ich hier gegen die Bruins gespielt habe“, sagte Reichel, der bei seinem Treffer einen Patzer von Winnipeg-Goalie Connor Hellebuyck ausnutzte: „Und es fühlt sich noch besser an, wenn man für sie spielt.“
NHL: Seider siegt, Pleite für Sturm
Boston hat nun vier Spiele in Serie gepunktet und liegt gemeinsam mit den Detroit Red Wings auf den beiden Wildcard-Plätzen der Eastern Conference für die Playoffs um den Stanley Cup. Die Red Wings mit Moritz Seider gewannen 3:1 gegen die Montreal Canadiens, nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen holte Detroit damit den zweiten Sieg in Serie.
Weniger gut lief es für Nico Sturm. Der 30-Jährige traf zwar für seine Minnesota Wild, konnte die 1:2-Niederlage gegen die Chicago Blackhawks aber nicht verhindern. Dennoch bleibt das Team nach der vierten Pleite aus den letzten fünf Spielen auf Platz drei im Westen.
Ohne ihren deutschen Superstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers bei der Neuauflage der Finalserie aus der Vorsaison beim 0:4 gegen die Florida Panthers eine empfindliche Niederlage kassiert. Im ersten Spiel ohne Draisaitl, der den Rest der regulären Saison wegen einer Verletzung verpassen wird, hatte das Team noch gewonnen. Als Sechster im Westen haben die Oilers ihre Playoff-Teilnahme noch nicht sicher.