NHL: Reichel trifft bei seinem Boston-Debüt

SID 20.03.2026 • 08:05 Uhr Der Nationalspieler Lukas Reichel legt einen Einstand nach Maß bei seinem neuen Klub hin, derweil hat Edmonton ohne Leon Draisaitl keine Chance gegen die Panthers.

Traum-Debüt für Lukas Reichel: Der Nationalspieler hat bei seinem Einstand für die Boston Bruins von Cheftrainer Marco Sturm gleich getroffen. Zudem steuerte der Angreifer, der am 6. März von den Vancouver Canucks nach Boston gewechselt war, beim 6:1 gegen die Winnipeg Jets einen Assist bei.

„Ich finde, das Publikum in Boston ist immer fantastisch, selbst als ich hier gegen die Bruins gespielt habe“, sagte Reichel, der bei seinem Treffer einen Patzer von Winnipeg-Goalie Connor Hellebuyck ausnutzte: „Und es fühlt sich noch besser an, wenn man für sie spielt.“

NHL: Seider siegt, Pleite für Sturm

Boston hat nun vier Spiele in Serie gepunktet und liegt gemeinsam mit den Detroit Red Wings auf den beiden Wildcard-Plätzen der Eastern Conference für die Playoffs um den Stanley Cup. Die Red Wings mit Moritz Seider gewannen 3:1 gegen die Montreal Canadiens, nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen holte Detroit damit den zweiten Sieg in Serie.

Weniger gut lief es für Nico Sturm. Der 30-Jährige traf zwar für seine Minnesota Wild, konnte die 1:2-Niederlage gegen die Chicago Blackhawks aber nicht verhindern. Dennoch bleibt das Team nach der vierten Pleite aus den letzten fünf Spielen auf Platz drei im Westen.