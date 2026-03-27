Stützle verliert Penalty-Krimi – Senators vor Playoff-Aus

SID 27.03.2026 • 07:20 Uhr Der deutsche Profi erlebt ein Wechselbad der Gefühle.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle muss mit den Ottawa Senators in der NHL um die Playoff-Teilnahme bangen. Die Kanadier unterlagen den Pittsburgh Penguins mit 3:4 nach Penaltyschießen und fielen damit im engen Rennen erstmal aus den Wildcard-Plätzen heraus. Der Rückstand beträgt bei noch zehn ausstehenden Spielen allerdings lediglich einen Zähler. Stützle steuerte in der regulären Spielzeit zwei Assists bei, vergab aber dann im Shootout seinen Versuch.

Grubauer glänzt, Oilers siegen auch

Besser lief es für Philipp Grubauer und Joshua Samanski. Grubauer führte die Seattle Kraken mit 30 Paraden zu einem 4:3 nach Verlängerung gegen Tampa Bay Lightning und blieb damit an den Playoff-Rängen dran. Samanski kam mit den ohne den verletzten Leon Draisaitl angetretenen Edmonton Oilers ebenfalls zu einem 4:3 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights. Connor McDavid überragte mit einem Tor sowie zwei Assists und hielt die Oilers auf Rang zwei der Pacific Division.

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