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NHL: Stützle trifft wieder - und verliert

NHL: Stützle trifft – und verliert

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler schraubt seine Scorerbilanz in die Höhe, kann die Niederlage seiner Ottawa Senators aber nicht verhindern.
Tor und Niederlage: Tim Stützle (Mitte)
Tor und Niederlage: Tim Stützle (Mitte)
© GETTY IMAGES/AFP/SID/GREG FIUME
SID
Der deutsche Eishockey-Nationalspieler schraubt seine Scorerbilanz in die Höhe, kann die Niederlage seiner Ottawa Senators aber nicht verhindern.

Trotz eines Treffers von Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der NHL einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der deutsche Eishockey-Nationalspieler und Olympiastarter erzielte bei der 1:4-Niederlage seines Klubs bei den Washington Capitals knapp drei Minuten vor dem Ende das zwischenzeitliche 1:2.

Im Kampf um die Playoffs war die Niederlage für Ottawa nach zuvor fünf Siegen in sechs Spielen ein Rückschlag. Mit 77 Punkten liegen die Senators im Wild-Card-Ranking im Osten auf dem vierten Platz, einen Zähler dahinter lauern die Capitals, für die Oldie Alexander Owetschkin zum 1:0 traf.

Für Stützle, den mit 71 Punkten besten Scorer der Senators, war es nach zwei Spielen ohne Scorerpunkt das 31. Saisontor. Zuvor waren dem 24 Jahre alten Angreifer 14 Spiele in Serie mit mindestens einer Torbeteiligung gelungen.

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