NHL: Stützle trifft wieder - und verliert

SID 19.03.2026 • 07:05 Uhr Der deutsche Eishockey-Nationalspieler schraubt seine Scorerbilanz in die Höhe, kann die Niederlage seiner Ottawa Senators aber nicht verhindern.

Trotz eines Treffers von Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der NHL einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der deutsche Eishockey-Nationalspieler und Olympiastarter erzielte bei der 1:4-Niederlage seines Klubs bei den Washington Capitals knapp drei Minuten vor dem Ende das zwischenzeitliche 1:2.

Im Kampf um die Playoffs war die Niederlage für Ottawa nach zuvor fünf Siegen in sechs Spielen ein Rückschlag. Mit 77 Punkten liegen die Senators im Wild-Card-Ranking im Osten auf dem vierten Platz, einen Zähler dahinter lauern die Capitals, für die Oldie Alexander Owetschkin zum 1:0 traf.