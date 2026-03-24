NHL: Stützle und die Senators siegen auch in New York

SID 24.03.2026 • 06:35 Uhr Ottawa kommt damit den Playoff-Rängen immer näher.

Tim Stützle und die Ottawa Senators legen in der NHL einen beachtlichen Endspurt hin und dürfen weiter auf die Playoffs hoffen. Das Team um den deutschen Eishockey-Nationalspieler gewann auch bei den New York Rangers mit 2:1, nach dem dritten Sieg in Folge sind die Wildcard-Plätze für die Endrunde nur noch zwei Punkte entfernt.

Stützle erhielt bei den Senators die meiste Eiszeit in der Offensive, leistete dieses Mal aber keine Torbeteiligung. Shane Pinto und Warren Foegele trafen für Ottawa. „Wir greifen als ein Team ineinander, und das sieht man in den letzten fünf bis zehn Spielen wirklich“, sagte Senators-Verteidiger Jordan Spence: „Wir haben noch zwölf Spiele vor uns, und wir sind im Playoff-Rennen.“