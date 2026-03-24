NHL: Stützle und die Senators siegen auch in New York

Tim Stützle und die Ottawa Senators legen in der NHL einen beachtlichen Endspurt hin und dürfen weiter auf die Playoffs hoffen. Das Team um den deutschen Eishockey-Nationalspieler gewann auch bei den New York Rangers mit 2:1, nach dem dritten Sieg in Folge sind die Wildcard-Plätze für die Endrunde nur noch zwei Punkte entfernt.
Stützle hält Playoff-Traum am Leben
Stützle erhielt bei den Senators die meiste Eiszeit in der Offensive, leistete dieses Mal aber keine Torbeteiligung. Shane Pinto und Warren Foegele trafen für Ottawa. „Wir greifen als ein Team ineinander, und das sieht man in den letzten fünf bis zehn Spielen wirklich“, sagte Senators-Verteidiger Jordan Spence: „Wir haben noch zwölf Spiele vor uns, und wir sind im Playoff-Rennen.“
Weiter geht es in der Nacht auf Mittwoch mit einem ganz wichtigen Spiel bei den Detroit Red Wings um Moritz Seider. Die Red Wings sind ein direkter Konkurrent um die Wildcard-Plätze, überhaupt ist dieser Mehrkampf eine deutsche Angelegenheit: Die Boston Bruins mit Trainer Marco Sturm und Stürmer Lukas Reichel belegen derzeit den ersten der beiden Plätze, die noch zur Playoff-Teilnahme berechtigen. Seit der Olympia-Pause im Februar haben die Senators einigen Boden gut gemacht, in 13 Spielen gelangen 9 Siege.