Bruins drehen 0:3 – Arvidsson schießt Boston im Shootout zum Sieg

SID 30.03.2026 • 06:40 Uhr Die Bruins vom deutschen Coach Sturm gewinnen in Columbus nach einer Aufholjagd.

Die Boston Bruins liegen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter klar auf Playoff-Kurs. Durch das 4:3 nach Shootout bei den Columbus Blue Jackets gelang der Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Marco Sturm der dritte Sieg in Serie und der fünfte in den vergangenen sechs Spielen. Boston liegt derzeit auf dem ersten Wild-Card-Platz in der Eastern Conference.

Bruins erzwingen Sieg im Shootout