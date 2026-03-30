Bruins drehen 0:3 – Arvidsson schießt Boston im Shootout zum Sieg

Die Boston Bruins liegen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter klar auf Playoff-Kurs. Durch das 4:3 nach Shootout bei den Columbus Blue Jackets gelang der Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Marco Sturm der dritte Sieg in Serie und der fünfte in den vergangenen sechs Spielen. Boston liegt derzeit auf dem ersten Wild-Card-Platz in der Eastern Conference.
Sturm gelingt großes Comeback
Die Bruins vom deutschen Coach Sturm gewinnen in Columbus nach einer Aufholjagd.
Viktor Arvidsson beim entscheidenden Treffer im Shootout
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JASON MOWRY
Bruins erzwingen Sieg im Shootout
Bei den Blue Jackets lagen die Bruins nach dem ersten Drittel bereits 0:3 zurück, retteten sich aber mit drei Treffern im Schlussdrittel in die Verlängerung: Der Ausgleich fiel dabei erst elf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Im Shootout erzielte Viktor Arvidsson, der bei der Aufholjagd an allen drei Toren beteiligt war, den entscheidenden Treffer für Boston.
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