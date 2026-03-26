NHL: Sturms Bruins nach Overtime-Sieg auf Playoff-Kurs

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um die NHL-Playoffs gefeiert. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger gewann einen Krimi bei den Buffalo Sabres mit 4:3 nach Verlängerung.
NHL: Sturms Bruins auf Playoff-Kurs
Die Boston Bruins feiern den nächsten Sieg. Im spannenden Rennen um die Playoff-Plätze ist der späte Erfolg Gold wert.
Sieht den nächsten Sieg seines Teams: Marco Sturm
© GETTY IMAGES/AFP/SID/BRUCE BENNETT
Den entscheidenden Treffer markierte Pavel Zacha nach 38 Sekunden der Overtime, Nationalspieler Lukas Reichel blieb für Boston ohne Torbeteiligung. Im Playoff-Rennen der Eastern Conference haben die Bruins nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen nun 88 Punkte auf dem Konto – und als Spitzenreiter des Wildcard-Rankings damit drei Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz.
Selbst eine direkte Qualifikation über einen der der drei ersten Plätze in der Atlantic Division ist als viertbestes Team noch möglich. Die Montreal Canadiens liegen punktgleich auf dem dritten Platz, haben allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand.
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