NHL: Sturms Bruins nach Overtime-Sieg auf Playoff-Kurs

SID 26.03.2026 • 06:36 Uhr Die Boston Bruins feiern den nächsten Sieg. Im spannenden Rennen um die Playoff-Plätze ist der späte Erfolg Gold wert.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins den nächsten wichtigen Sieg im Kampf um die NHL-Playoffs gefeiert. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger gewann einen Krimi bei den Buffalo Sabres mit 4:3 nach Verlängerung.

Den entscheidenden Treffer markierte Pavel Zacha nach 38 Sekunden der Overtime, Nationalspieler Lukas Reichel blieb für Boston ohne Torbeteiligung. Im Playoff-Rennen der Eastern Conference haben die Bruins nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen nun 88 Punkte auf dem Konto – und als Spitzenreiter des Wildcard-Rankings damit drei Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz.