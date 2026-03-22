Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins einen wichtigen Sieg im Kampf um die NHL-Playoffs gefeiert. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger gewann bei den zuvor punktgleichen Detroit Red Wings um Nationalspieler Moriz Seider mit 4:2 und holte gegen einen direkten Konkurrenten um einen Wildcard-Platz wertvolle Punkte.
NHL: Sturms Bruins schlagen Detroit
Nationalspieler Lukas Reichel blieb zwei Tage nach seinem Traum-Debüt gegen die Winnipeg Jets diesmal ohne Punkt für Boston, Verteidiger Seider steuerte bei den Red Wings einen Assist bei. Im Playoff-Rennen der Eastern Conference haben die Bruins nun zwei Zähler Vorsprung auf Detroit.
Nur weitere drei Punkte dahinter liegen die Ottawa Senators im Wild-Card-Ranking auf dem vierten Platz. Das Team um den deutschen Stürmer Tim Stützle gewann das Battle of Ontario gegen die Toronto Maple Leafs in der Nacht auf Sonntag mit 5:2, Stützle erzielte den ersten Treffer der Partie.
Die Edmonton Oilers mussten derweil erneut eine Niederlage hinnehmen. Ohne ihren deutschen Superstar Leon Draisaitl, der den Rest der Hauptrunde mit einer „Unterkörperverletzung“ verpassen wird und aktuell zur Behandlung in München weilt, verloren die Kanadier mit 2:5 gegen Tampa Bay Lightning. Als Sechster im Westen haben die Oilers ihre Playoff-Teilnahme noch nicht sicher.