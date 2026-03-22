NHL: Sturms Bruins schlagen Detroit

SID 22.03.2026 • 08:07 Uhr Das Team des früheren Bundestrainers holt wichtige Punkte im Playoff-Rennen.

Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins einen wichtigen Sieg im Kampf um die NHL-Playoffs gefeiert. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger gewann bei den zuvor punktgleichen Detroit Red Wings um Nationalspieler Moriz Seider mit 4:2 und holte gegen einen direkten Konkurrenten um einen Wildcard-Platz wertvolle Punkte.

Nationalspieler Lukas Reichel blieb zwei Tage nach seinem Traum-Debüt gegen die Winnipeg Jets diesmal ohne Punkt für Boston, Verteidiger Seider steuerte bei den Red Wings einen Assist bei. Im Playoff-Rennen der Eastern Conference haben die Bruins nun zwei Zähler Vorsprung auf Detroit.

Nur weitere drei Punkte dahinter liegen die Ottawa Senators im Wild-Card-Ranking auf dem vierten Platz. Das Team um den deutschen Stürmer Tim Stützle gewann das Battle of Ontario gegen die Toronto Maple Leafs in der Nacht auf Sonntag mit 5:2, Stützle erzielte den ersten Treffer der Partie.