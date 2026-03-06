NHL: Stützle trifft bei Ottawa-Sieg

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der NHL mit seinem ersten Treffer nach den Olympischen Spielen zum Sieg geführt. Die Senators bezwangen die Calgary Flames mit 4:1 und holten den zweiten Erfolg aus den vergangenen vier Partien. Stützle traf zwei Minuten vor dem Ende zum vorentscheidenden 3:1, in den vorherigen drei Partien nach Olympia hatte er mit vier Assists als Vorlagengeber geglänzt.