NHL: Stützle trifft für Ottawa

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat beim wichtigen Sieg seiner Ottawa Senators im Kampf um die NHL-Playoffs einen Treffer beigesteuert. Stützle traf beim 7:4 bei Seattle Kraken im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 6:2.

Die sieben Gegentore für Seattle kassierte allesamt Goalie Joey Daccord. Der deutsche Torhüter Philipp Grubauer kam nicht zum Einsatz. J.J. Peterka feierte mit den Utah Mammoth einen 5:4-Erfolg nach Verlängerung bei Columbus Blue Jackets. Der deutsche Stürmer blieb ohne Torbeteiligung.