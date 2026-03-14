NHL: Stützles Serie bei Senators-Sieg gerissen

SID 14.03.2026 • 20:42 Uhr Tim Stützle hat in der NHL wochenlang gepunktet. Gegen Anaheim endet der beeindruckende Lauf.

Tim Stützles beeindruckende Serie in der NHL ist gerissen. Der Eishockey-Nationalspieler und Olympiastarter feierte am Samstag mit den Ottawa Senators gegen die Anaheim Ducks zwar einen wichtigen 2:0-Erfolg im Kampf um die Playoffs, blieb dabei aber erstmals seit 14 Spielen ohne Torbeteiligung.

Letztmals war Stützle am 22. Januar ohne Scorerpunkt geblieben, seither gelangen ihm acht Tore und elf Vorlagen. Er ist mit 70 Punkten bester Scorer der Senators.