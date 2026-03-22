Der russische Eishockey-Star Alexander Ovechkin hat den nächsten Meilenstein seiner NHL-Karriere erreicht und könnte „The Great One“ Wayne Gretzky womöglich bald den nächsten Torrekord streitig machen.
NHL-Superstar durchbricht Schallmauer
Der 40-Jährige traf für seine Washington Capitals gegen die Colorado Avalanche am Sonntag im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2 (Endstand 2:3 nach Verlängerung), es war Ovechkins 1000. Tor in der nordamerikanischen Profiliga.
Ovechkin seit 2004 in der NHL
923 Treffer erzielte Ovechkins nun in der regulären Saison, hinzu kommen 77 Playoff-Tore. Seit 2004 spielt der Angreifer in der NHL, 2018 führte er Washington zum Stanley-Cup-Triumph. Der legendäre Kanadier Gretzky (65) kam in seiner Karriere auf 1016 NHL-Tore (reguläre Saison und Playoffs kombiniert).
In der abgelaufenen Saison erst hatte Ovechkin Gretzkys lange als unerreichbar geltende Rekordmarke von 894 Toren in der „regular season“ geknackt. Washington hat noch elf Spiele in der Hauptrunde vor sich, die Playoff-Teilnahme ist noch möglich.
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