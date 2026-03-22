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NHL-Superstar durchbricht Schallmauer

NHL-Superstar durchbricht Schallmauer

Alexander Ovechkin von den Washington Capitals macht erneut Jagd auf einen Gretzky-Rekord.
Ovechkin bejubelt sein 1000. NHL-Tor
Ovechkin bejubelt sein 1000. NHL-Tor
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Greg Fiume
SID
Alexander Ovechkin von den Washington Capitals macht erneut Jagd auf einen Gretzky-Rekord.

Der russische Eishockey-Star Alexander Ovechkin hat den nächsten Meilenstein seiner NHL-Karriere erreicht und könnte „The Great One“ Wayne Gretzky womöglich bald den nächsten Torrekord streitig machen.

Der 40-Jährige traf für seine Washington Capitals gegen die Colorado Avalanche am Sonntag im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2 (Endstand 2:3 nach Verlängerung), es war Ovechkins 1000. Tor in der nordamerikanischen Profiliga.

Ovechkin seit 2004 in der NHL

923 Treffer erzielte Ovechkins nun in der regulären Saison, hinzu kommen 77 Playoff-Tore. Seit 2004 spielt der Angreifer in der NHL, 2018 führte er Washington zum Stanley-Cup-Triumph. Der legendäre Kanadier Gretzky (65) kam in seiner Karriere auf 1016 NHL-Tore (reguläre Saison und Playoffs kombiniert).

In der abgelaufenen Saison erst hatte Ovechkin Gretzkys lange als unerreichbar geltende Rekordmarke von 894 Toren in der „regular season“ geknackt. Washington hat noch elf Spiele in der Hauptrunde vor sich, die Playoff-Teilnahme ist noch möglich.

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