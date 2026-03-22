NHL-Superstar durchbricht Schallmauer

SID 22.03.2026 • 23:19 Uhr Alexander Ovechkin von den Washington Capitals macht erneut Jagd auf einen Gretzky-Rekord.

Der russische Eishockey-Star Alexander Ovechkin hat den nächsten Meilenstein seiner NHL-Karriere erreicht und könnte „The Great One“ Wayne Gretzky womöglich bald den nächsten Torrekord streitig machen.

Der 40-Jährige traf für seine Washington Capitals gegen die Colorado Avalanche am Sonntag im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2 (Endstand 2:3 nach Verlängerung), es war Ovechkins 1000. Tor in der nordamerikanischen Profiliga.

Ovechkin seit 2004 in der NHL

923 Treffer erzielte Ovechkins nun in der regulären Saison, hinzu kommen 77 Playoff-Tore. Seit 2004 spielt der Angreifer in der NHL, 2018 führte er Washington zum Stanley-Cup-Triumph. Der legendäre Kanadier Gretzky (65) kam in seiner Karriere auf 1016 NHL-Tore (reguläre Saison und Playoffs kombiniert).