NHL: Pleite für Peterka im Playoff-Rennen

SID 21.03.2026 • 07:09 Uhr Der Deutsche J.J. Peterka liegt mit seinem Team im Rennen um die NHL-Playoffs gut im Rennen, muss aber langsam nach hinten schauen.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat im Endspurt in Richtung NHL-Playoffs die nächste Niederlage mit Utah Mammoth kassiert. Das Team aus Salt Lake City verlor am Freitagabend ein lange Zeit enges Duell mit den Anaheim Ducks mit 1:4, Angreifer Peterka lieferte einen Assist zur ganz frühen Führung seiner Mannschaft durch Dylan Guenther (2.).

Utah hat nun fünf der vergangenen sieben Spiele verloren, die Lage im Playoff-Rennen ist auf den ersten Blick aber weiter komfortabel: Das Team belegt mit noch recht großem Vorsprung den ersten Wildcard-Platz der Western Conference.

Die Verfolger, darunter auch Seattle Kraken mit Nationaltorwart Philipp Grubauer, haben aber allesamt zwei bis drei Spiele weniger absolviert.

Avalanche lösen erstes Playoff-Ticket

Colorado Avalanche löste indes als erstes Team der NHL das Ticket für die Meisterrunde. Bei den Chicago Blackhawks gelang ein 4:1, es war auch das Ende einer kleinen Ergebniskrise: Das Team aus Denver hatte zuletzt dreimal in Folge verloren, erreichte nun aber als erste Franchise der Saison die 100-Punkte-Marke.