NHL: Deutscher Star auf Playoff-Kurs

Deutscher Star auf Playoff-Kurs

SID
Moritz Seider gewinnt mit seinem Team bei den Nashville Predators. Die Detroit Red Wings bleiben weiter auf Playoff-Kurs.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider ist mit den Detroit Red Wings in der NHL weiter auf Playoff-Kurs.

Der deutsche Abwehrspieler gewann mit seinem Team bei den Nashville Predators mit 4:2, Detroit festigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe der Eastern Conference.

NHL: Seider ohne Scorerpunkt

Seider (24) blieb anders als in den ersten zwei Spielen nach der Olympiapause ohne Scorerpunkt.

Detroit ging zunächst in Führung, lag nach einem Doppelschlag der Predators aber zurück. Doch Lucas Raymond (30.) glich aus, dann sorgte Albert Johansson (37.) in Unterzahl für das 3:2 der Gäste. Unmittelbar vor Ende traf Alex DeBrincat (60.) ins leere Tor.

