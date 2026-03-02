NHL: Deutscher Star auf Playoff-Kurs

SID 02.03.2026 • 23:10 Uhr Moritz Seider gewinnt mit seinem Team bei den Nashville Predators. Die Detroit Red Wings bleiben weiter auf Playoff-Kurs.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider ist mit den Detroit Red Wings in der NHL weiter auf Playoff-Kurs.

Der deutsche Abwehrspieler gewann mit seinem Team bei den Nashville Predators mit 4:2, Detroit festigte damit seinen Platz in der Spitzengruppe der Eastern Conference.

NHL: Seider ohne Scorerpunkt

Seider (24) blieb anders als in den ersten zwei Spielen nach der Olympiapause ohne Scorerpunkt.