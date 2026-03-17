Seider und Peterka punkten: Wichtige Siege im Playoff-Rennen

SID 17.03.2026 • 07:10 Uhr Die beiden Nationalspieler verhelfen ihren Teams zu Erfolgen in der NHL.

Die beiden Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und John-Jason Peterka haben ihren NHL-Teams zu wichtigen Siegen im Playoff-Rennen verholfen. Verteidiger Seider traf beim 5:2 seiner Detroit Red Wings über die Calgary Flames, Angreifer Peterka lieferte einen Assist zum 6:3 der Utah Mammoth bei den Dallas Stars.

Bei einem Powerplay im Mitteldrittel erzielte Seider mit einem wuchtigen Schuss von der blauen Linie das 4:2 (32.), sein neuntes Saisontor. Insgesamt steht der 24-Jährige bei 47 Torbeteiligungen in 68 Einsätzen. "Zu dieser Jahreszeit ist jedes Spiel wichtig, daher war dieser Sieg enorm wichtig", sagte Goalie John Gibson, der auf 25 Paraden kam: "Wir müssen dringend Siege einfahren, und das war ein guter Anfang."

Detroit liegt damit auf dem ersten der beiden Wildcard-Plätze in der Eastern Conference und zog an den Boston Bruins vorbei. Das Team des früheren Bundestrainers Marco Sturm verlor 3:4 in der Overtime bei den New Jersey Devils. Die Columbus Blue Jackets, die zwei Spiele weniger bestritten haben, liegen drei Punkte hinter Detroit auf Platz drei.

Ebenfalls den ersten Wildcard-Platz haben Peterka und Utah nach dem neuerlichen Sieg in der Western Division inne. Peterka legte im Schlussdrittel das 5:2 durch Michael Carcone auf (57.) und steht damit bei 41 Torbeteiligungen.