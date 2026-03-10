Serie hält: Stützle punktet zum 13. Mal in Folge

SID 10.03.2026 • 06:44 Uhr NHL-Stürmer Tim Stützle ist zuletzt am 22. Januar ohne Scorerpunkt für Ottawa geblieben.

Der Lauf von Tim Stützle in der NHL hält an, und auch der seiner Ottawa Senators. Beim 2:0 im kanadischen Duell bei den Vancouver Canucks trug sich der deutsche Eishockey-Nationalstürmer bereits zum 13. Mal in Folge in die Scorerliste ein, Ottawa punktete zum siebten Mal in Serie.

Olympia-Teilnehmer Stützle bereitete in der nordamerikanischen Profiliga mit seinem bereits 38. Assist der Saison den Treffer durch US-Goldmedaillengewinner Brady Tkachuk zum Endstand (59.) vor.

Zuletzt war der frühere Mannheimer am 22. Januar ohne Scorerpunkt geblieben, seither gelangen ihm 17 (acht Tore, neun Assists).

NHL: Senators haben Playoffs im Blick

Die Senators hatten Anfang Februar gegen die Carolina Hurricanes nach 60 Minuten verloren (3:4), seitdem ist das Team nicht mehr leer ausgegangen. In den vergangenen zwölf Spielen gab es neun Siege, im Osten fehlen derzeit drei Punkte zum Wildcard-Platz für die Playoffs.