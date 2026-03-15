Starker Grubauer siegt - Pleiten für Seider und Peterka

SID 15.03.2026 • 07:48 Uhr Der Torhüter Philipp Grubauer erwischt einen sehr guten Abend, für die anderen Deutschen gibt es keinen Grund zu jubeln.

Ende eines Negativlaufs für Philipp Grubauer, Dämpfer für Moritz Seider und J.J. Peterka: Die deutschen Eishockey-Profis haben in der NHL ganz unterschiedliche Abende erlebt. Grubauer und Seattle Kraken feierten nach zuvor vier Niederlagen in Folge einen 5:2-Sieg bei den Vancouver Canucks. Für Seider und die Detroit Red Wings gab es ein 2:3 nach Verlängerung bei den Dallas Stars, Peterka und Utah Mammoth unterlagen den Pittsburgh Penguins mit 3:4.