NHL: Sorgen um Draisaitl werden größer

SID 17.03.2026 • 06:56 Uhr Der deutsche NHL-Star Leon Draisaitl zieht sich eine Verletzung zu. Es ist noch unklar, wie lange er ausfällt.

Ein Spiel, zwei Spiele, vielleicht sogar mehr? Wie lange Eishockeystar Leon Draisaitl den Edmonton Oilers in der NHL fehlen wird, kann oder will derzeit wohl niemand genau sagen.

„Ich denke, wir werden einige Zeit auf ihn verzichten müssen“, erklärte Trainer Kris Knoblauch am Montag (Ortszeit) und blieb vage. Das Team werde bei der Entscheidung eher vorsichtig vorgehen: „Wir wollen es nicht verschlimmern.“

Wenig Informationen über Draisaitl-Verletzung

Draisaitl hatte sich am Sonntag im Spiel gegen die Nashville Predators (3:1) bei einem harten Hit gegen die Bande eine Unterkörperverletzung zugezogen und schon im ersten Drittel das Eis verlassen müssen. Der gebürtige Kölner spielte nur 3:12 Minuten und kehrte nicht zurück.

„Ich bin mir nicht sicher, ob es ein oder zwei Spiele sind oder wie lange es dauern wird“, sagte Knoblauch zur erwarteten Ausfallzeit: „Ich habe im Moment nicht viele Informationen.“

Oilers kämpfen noch um die Playoffs

Die Oilers hätten „natürlich das große Ganze im Blick“, da der Playoff-Einzug nicht sicher sei. „Wir müssen unsere Spiele gewinnen. Aber wenn er nicht fit ist, wird er natürlich nicht spielen.“