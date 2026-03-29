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Zwei Seider-Assists reichen nicht: Niederlage für Detroit

Rückschlag für Seider im Playoff-Kampf

In der NHL kassieren die Red Wings eine bittere Niederlage im Kampf um die Playoff-Tickets.
Moritz Seider und seine Detroit Red Wings feiern Big Points im Kampf um die Playoffs. Dabei ist es für den Deutschen in doppelter Hinsicht ein Jubiläum.
SID
In der NHL kassieren die Red Wings eine bittere Niederlage im Kampf um die Playoff-Tickets.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings im Rennen um die Playoff-Tickets einen Dämpfer kassiert. Einen Tag nach seinem 400. Spiel in der NHL unterlag der Verteidiger mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Michigan 3:5 gegen die Philadelphia Flyers. Dem Vizeweltmeister von 2023 gelangen erneut zwei Assists, sein vermeintlicher Treffer zum 1:0 wurde aufgrund einer Abseitsstellung nachträglich aberkannt.

Für Detroit war es die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. Die Red Wings verpassten damit in der Eastern Conference den Sprung auf einen Wildcard-Platz, der Rückstand zu den Columbus Blue Jackets beträgt einen Punkt.

John-Jason Peterka feierte mit Utah Mammoth einen wichtigen 6:2-Sieg bei den Los Angeles Kings, der Nationalspieler gab dabei den Assist zum sechsten Treffer seines Teams. Utah liegt in der Western Conference auf dem ersten Wildcard-Rang.

Landsmann Philipp Grubauer verlor mit Seattle Kraken 2:3 nach Penaltyschießen bei den Buffalo Sabres. Auch 34 Paraden des deutschen Torhüters reichten nicht, Seattle liegt weiter knapp hinter den Playoff-Plätzen.

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