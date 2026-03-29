Zwei Seider-Assists reichen nicht: Niederlage für Detroit

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings im Rennen um die Playoff-Tickets einen Dämpfer kassiert. Einen Tag nach seinem 400. Spiel in der NHL unterlag der Verteidiger mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Michigan 3:5 gegen die Philadelphia Flyers. Dem Vizeweltmeister von 2023 gelangen erneut zwei Assists, sein vermeintlicher Treffer zum 1:0 wurde aufgrund einer Abseitsstellung nachträglich aberkannt.
Rückschlag für Seider im Playoff-Kampf
In der NHL kassieren die Red Wings eine bittere Niederlage im Kampf um die Playoff-Tickets.
Für Detroit war es die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. Die Red Wings verpassten damit in der Eastern Conference den Sprung auf einen Wildcard-Platz, der Rückstand zu den Columbus Blue Jackets beträgt einen Punkt.
John-Jason Peterka feierte mit Utah Mammoth einen wichtigen 6:2-Sieg bei den Los Angeles Kings, der Nationalspieler gab dabei den Assist zum sechsten Treffer seines Teams. Utah liegt in der Western Conference auf dem ersten Wildcard-Rang.
Landsmann Philipp Grubauer verlor mit Seattle Kraken 2:3 nach Penaltyschießen bei den Buffalo Sabres. Auch 34 Paraden des deutschen Torhüters reichten nicht, Seattle liegt weiter knapp hinter den Playoff-Plätzen.