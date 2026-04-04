Draisaitl in Gefahr: Oilers nach 4:7 gegen Ducks vor Playoff-Aus

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl muss mit den Edmonton Oilers ein frühes Aus in den Playoffs der NHL fürchten. Die Kanadier, Finalist der vergangenen beiden Jahre, verloren das dritte Spiel bei den Anaheim Ducks 4:7 und gingen in der Achtelfinalserie mit 1:2 in Rückstand. Vier Siege sind zum Einzug in die nächste Runde nötig.
4:7 in Anaheim: Draisaitl und Edmonton unter Druck
Druck auf Draisaitls Oilers wächst
Nach dem 4:3 im ersten und dem 4:6 im zweiten Duell steht Edmonton vor Spiel vier am Sonntag (Ortszeit) unter Druck. Dabei ist Draisaitl (30) stark aus seiner fünfwöchigen Verletzungspause zurückgekehrt, auch im dritten Spiel lieferte er zwei Vorlagen. Nach dem zweiten Drittel hatte es noch 3:3 gestanden, dann brachen die Oilers, für die auch der gebürtige Erdinger Josh Samanski spielte, ein.
Peterka bringt Utah Mammoth voran
Besser läuft es für Nationalspieler John-Jason Peterka, der gemeinsam mit Draisaitl bei den Olympischen Winterspielen auf dem Eis gestanden hatte. Mit den Utah Mammoth ging Peterka durch ein 4:2 gegen die Vegas Golden Knights in der Serie mit 2:1 in Führung. Der 24-Jährige kam dabei zwölf Minuten zum Einsatz und blieb ohne Torbeteiligung.
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