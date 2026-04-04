Draisaitl in Gefahr: Oilers nach 4:7 gegen Ducks vor Playoff-Aus

SID 25.04.2026 • 07:38 Uhr Die Kanadier mit ihrem deutschen Eishockey-Star geraten in der Playoff-Serie in Rückstand.

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl muss mit den Edmonton Oilers ein frühes Aus in den Playoffs der NHL fürchten. Die Kanadier, Finalist der vergangenen beiden Jahre, verloren das dritte Spiel bei den Anaheim Ducks 4:7 und gingen in der Achtelfinalserie mit 1:2 in Rückstand. Vier Siege sind zum Einzug in die nächste Runde nötig.

Druck auf Draisaitls Oilers wächst

Nach dem 4:3 im ersten und dem 4:6 im zweiten Duell steht Edmonton vor Spiel vier am Sonntag (Ortszeit) unter Druck. Dabei ist Draisaitl (30) stark aus seiner fünfwöchigen Verletzungspause zurückgekehrt, auch im dritten Spiel lieferte er zwei Vorlagen. Nach dem zweiten Drittel hatte es noch 3:3 gestanden, dann brachen die Oilers, für die auch der gebürtige Erdinger Josh Samanski spielte, ein.

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