Goalie-Ikone beendet Karriere

SID 14.04.2026 • 10:19 Uhr Es ist das Ende einer langen Laufbahn. Goalie-Ikone Jonathan Quick beendet nach weit mehr als 900 Spielen seine NHL-Karriere.

Das 921. Spiel war sein letztes: Goalie-Ikone Jonathan Quick hat zum Ende seiner erfolgreichen Eishockey-Karriere ein letztes Mal im Tor gestanden. Für den 40 Jahre alten US-Amerikaner von den New York Rangers ist nach dieser NHL-Saison Schluss, in seiner finalen Partie musste Quick beim Stanley-Cup-Champion Florida Panthers eine 2:3-Niederlage hinnehmen.

„Die Mannschaft hat großartig gespielt. Ich hätte mir gewünscht, noch ein paar Paraden mehr für sie zu machen“, sagte Quick, der 14 der 17 Schüsse auf sein Tor hielt: „Es ist eine Ehre, mein letztes Spiel mit diesem Team bestritten zu haben.“ Im letzten Spiel der Hauptrunde wird der dreimalige Stanley-Cup-Champion nicht zum Einsatz kommen, die Playoffs werden die Rangers als Letzter der Eastern Conference verpassen.

Emotionaler Abschied für Quick

Dass das Spiel gegen Florida nach 19 Saisons sein letztes sein wird, hatte Quick kurz zuvor mitgeteilt. Beim Warm-up trugen seine Teamkollegen Trikots mit seinem Namen und der Rückennummer 32. Als Quick nach der Partie bereits in der Kabine verschwunden war, bestanden auch die Panthers-Spieler darauf, sich von dem Star-Keeper zu verabschieden und holten den Torhüter nochmals zurück.

Quick war 2005 von den Los Angeles Kings in der dritten Draftrunde an Position 72 ausgewählt worden. In seinen 15 Jahren bei den Kaliforniern gewann er 2012 und 2014 den Stanley Cup. Den Triumph wiederholte Quick 2023 während eines Kurzzeit-Engagements bei den Vegas Golden Knights.