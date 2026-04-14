Flyers überflügeln Hurricanes – Playoff-Kracher vs. Penguins

Nach sechs Jahren sind die Philadelphia Flyers in die Playoffs der NHL zurückgekehrt und treffen nun in der „Battle of Pennsylvania“ auf die Pittsburgh Penguins. Tyson Foerster schoss den zweimaligen Stanley-Cup-Champion in der Nacht zum Dienstag im Shootout zu einem 3:2-Sieg über die Caroline Hurricanes und machte damit alles klar.
Flyers zurück in den NHL-Playoffs
Philadelphia sichert Last-Minute-Playoff-Ticket
Philadelphia lag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga lange scheinbar aussichtslos hinter den Play-off-Plätzen zurück, drehte nach der Olympia-Pause aber mächtig auf. In den vergangenen sechs Spielen gab es fünf Siege, jetzt die Belohnung. Damit sind im Osten alle Playoff-Tickets vergeben. Die Washington Capitals um Altstar Alexander Owetschkin gingen leer aus.
Tippett jubelt vor Penguins-Serie
„Das ist ein großer Sieg“, sagte Flyers-Stürmer Owen Tippett, die Serie gegen Pittsburgh werde „ein Riesenspaß. Es wird fantastisch, und wir werden jeden Moment genießen.“
Foerster siegt im Penaltyschießen
Zunächst sah es schlecht aus. Bradly Nadeau (9.) und Nikolaj Ehlers (16.) brachten Carolina auf 2:0 nach vorn, dann erzwangen Matwei Mitschkow (28.) und Trevor Zegras (31.) die Verlängerung. Foerster traf als einziger Spieler im Penaltyschießen.
Ducks und Kings lösen Playoff-Tickets
Im Westen schafften es die Anaheim Ducks erstmals seit 2018 wieder in die Playoffs, da die Nashville Predators 2:3 gegen die San Jose Sharks verloren. Die Los Angeles Kings gewannen 5:3 bei den Seattle Kraken und holten sich das letzte noch offene Play-off Ticket.
Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail