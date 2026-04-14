Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NHL
NHL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NHL>

Flyers überflügeln Hurricanes – Playoff-Kracher vs. Penguins

Flyers zurück in den NHL-Playoffs

Philadelphia trifft im Achtelfinale der NHL auf die Pittsburgh Penguins.
Tyson Foerster schießt Flyers in die Playoffs
Tyson Foerster schießt Flyers in die Playoffs
© AFP/GETTY IMAGES/SID/EMILEE CHINN
SID
Philadelphia trifft im Achtelfinale der NHL auf die Pittsburgh Penguins.

Nach sechs Jahren sind die Philadelphia Flyers in die Playoffs der NHL zurückgekehrt und treffen nun in der „Battle of Pennsylvania“ auf die Pittsburgh Penguins. Tyson Foerster schoss den zweimaligen Stanley-Cup-Champion in der Nacht zum Dienstag im Shootout zu einem 3:2-Sieg über die Caroline Hurricanes und machte damit alles klar.

Philadelphia sichert Last-Minute-Playoff-Ticket

Philadelphia lag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga lange scheinbar aussichtslos hinter den Play-off-Plätzen zurück, drehte nach der Olympia-Pause aber mächtig auf. In den vergangenen sechs Spielen gab es fünf Siege, jetzt die Belohnung. Damit sind im Osten alle Playoff-Tickets vergeben. Die Washington Capitals um Altstar Alexander Owetschkin gingen leer aus.

Tippett jubelt vor Penguins-Serie

„Das ist ein großer Sieg“, sagte Flyers-Stürmer Owen Tippett, die Serie gegen Pittsburgh werde „ein Riesenspaß. Es wird fantastisch, und wir werden jeden Moment genießen.“

Foerster siegt im Penaltyschießen

Zunächst sah es schlecht aus. Bradly Nadeau (9.) und Nikolaj Ehlers (16.) brachten Carolina auf 2:0 nach vorn, dann erzwangen Matwei Mitschkow (28.) und Trevor Zegras (31.) die Verlängerung. Foerster traf als einziger Spieler im Penaltyschießen.

Ducks und Kings lösen Playoff-Tickets

Im Westen schafften es die Anaheim Ducks erstmals seit 2018 wieder in die Playoffs, da die Nashville Predators 2:3 gegen die San Jose Sharks verloren. Die Los Angeles Kings gewannen 5:3 bei den Seattle Kraken und holten sich das letzte noch offene Play-off Ticket.

Hol dir den US-Sport-Newsletter! NFL, NBA, NHL & Co. – alle Highlights, Ergebnisse und News bequem per Mail

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite