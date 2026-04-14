Flyers überflügeln Hurricanes – Playoff-Kracher vs. Penguins

SID 14.04.2026 • 06:39 Uhr Philadelphia trifft im Achtelfinale der NHL auf die Pittsburgh Penguins.

Nach sechs Jahren sind die Philadelphia Flyers in die Playoffs der NHL zurückgekehrt und treffen nun in der „Battle of Pennsylvania“ auf die Pittsburgh Penguins. Tyson Foerster schoss den zweimaligen Stanley-Cup-Champion in der Nacht zum Dienstag im Shootout zu einem 3:2-Sieg über die Caroline Hurricanes und machte damit alles klar.

Philadelphia sichert Last-Minute-Playoff-Ticket

Philadelphia lag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga lange scheinbar aussichtslos hinter den Play-off-Plätzen zurück, drehte nach der Olympia-Pause aber mächtig auf. In den vergangenen sechs Spielen gab es fünf Siege, jetzt die Belohnung. Damit sind im Osten alle Playoff-Tickets vergeben. Die Washington Capitals um Altstar Alexander Owetschkin gingen leer aus.

Tippett jubelt vor Penguins-Serie

„Das ist ein großer Sieg“, sagte Flyers-Stürmer Owen Tippett, die Serie gegen Pittsburgh werde „ein Riesenspaß. Es wird fantastisch, und wir werden jeden Moment genießen.“

Foerster siegt im Penaltyschießen

Zunächst sah es schlecht aus. Bradly Nadeau (9.) und Nikolaj Ehlers (16.) brachten Carolina auf 2:0 nach vorn, dann erzwangen Matwei Mitschkow (28.) und Trevor Zegras (31.) die Verlängerung. Foerster traf als einziger Spieler im Penaltyschießen.

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