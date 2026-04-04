NHL-Drama: Stützle & Seider patzen – Sabres brechen Playoff-Fluch

SID 04.04.2026 • 21:52 Uhr Im Playoff-Rennen der Eastern Conference müssen sich Ottawa und Detroit geschlagen geben.

Die deutschen Eishockey-Profis Tim Stützle und Moritz Seider haben in der nordamerikanischen NHL Rückschläge im Playoff-Rennen kassiert.

Stützle unterlag mit den Ottawa Senators gegen Minnesota Wild ohne Nico Sturm 1:4, Seider verlor mit seinen Detroit Red Wings bei den New York Rangers ebenfalls mit 1:4.

Senators verteidigen Wild-Card-Rang

Stützle gelang beim späten Ehrentreffer seines Teams durch Drake Batherson (57.) ein Assist.

Im Kampf um den zweiten und letzten Wild-Card-Rang im Osten liegen die Senators weiter vor den punktgleichen Red Wings (beide 88), auch die Columbus Blue Jackets und die Philadelphia Flyers weisen aktuell die gleiche Punktzahl auf.