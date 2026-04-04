NHL-Drama: Stützle & Seider patzen – Sabres brechen Playoff-Fluch

Die deutschen Eishockey-Profis Tim Stützle und Moritz Seider haben in der nordamerikanischen NHL Rückschläge im Playoff-Rennen kassiert.
Dämpfer für Stützle und Seider
Stützle unterlag mit den Ottawa Senators gegen Minnesota Wild ohne Nico Sturm 1:4, Seider verlor mit seinen Detroit Red Wings bei den New York Rangers ebenfalls mit 1:4.
Senators verteidigen Wild-Card-Rang
Stützle gelang beim späten Ehrentreffer seines Teams durch Drake Batherson (57.) ein Assist.
Im Kampf um den zweiten und letzten Wild-Card-Rang im Osten liegen die Senators weiter vor den punktgleichen Red Wings (beide 88), auch die Columbus Blue Jackets und die Philadelphia Flyers weisen aktuell die gleiche Punktzahl auf.
Durch die Detroit-Niederlage sicherten sich die Buffalo Sabres (100) als nächstes Team ein Ticket für die Playoffs. Dies gelang zum ersten Mal seit 2011, die längste Durststrecke der NHL-Historie hat damit ein Ende.
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