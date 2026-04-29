Doppelpack! Draisaitl verhindert Oilers-Aus in den Playoffs

SID 29.04.2026 • 07:02 Uhr Leon Draisaitl glänzt bei den Edmonton Oilers. Mit dem Rücken zur Wand bewahrt er sein Team vorerst vor dem Blitz-Aus in den Playoffs. Die Kandadier stehen jedoch weiter unter Druck.

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einer starken Leistung vorerst vor dem Aus in den NHL-Playoffs bewahrt. Der Kölner führte die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit einem Doppelpack zum 4:1-Sieg in Spiel fünf der Erstrundenserie gegen die Anaheim Ducks.

Bei einer Niederlage wäre der Traum vom dritten Stanley-Cup-Finale in Folge für Draisaitl und Co. früh geplatzt, so steht es in der Serie nun 2:3. Spiel sechs folgt am Freitag (4.00 Uhr) in Anaheim.

Bruins erzwingen sechstes Spiel

Auch der frühere Bundestrainer Marco Sturm verhinderte mit den Boston Bruins zunächst das Ausscheiden. Spiel fünf bei den Buffalo Sabres gewann der sechsmalige Stanley-Cup-Gewinner mit 2:1 nach Verlängerung. In der Serie liegt Boston jedoch mit 2:3 zurück. Das sechste Duell steigt am Samstag (1.30 Uhr).