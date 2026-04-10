NHL: Fünf Scorerpunkte! Überragender Auftritt von Seider

SID 10.04.2026 • 07:26 Uhr Moritz Seider hat die Detroit Red Wings im Rennen um die Playoffs der NHL zurückgemeldet. Der deutsche Verteidiger zeigt dabei eine Karrierebestleistung.

Dank eines überragenden Moritz Seider haben sich die Detroit Red Wings im Rennen um die Playoffs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zurückgemeldet. Der deutsche Nationalspieler zeigte beim 6:3 gegen den Konkurrenten Philadelphia Flyers ein herausragendes Spiel und sammelte zum ersten Mal in seiner Karriere fünf Scorerpunkte. Die Red Wings beendeten ihre Negativserie von drei Spielen ohne Sieg.

„Jeder hat heute einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, das macht es für uns alle einfacher“, sagte Matchwinner Seider. Schon früh im zweiten Drittel schien das Spiel dank seines Einflusses entschieden zu sein. Die frühe Führung durch Alex DeBrincat bereitete der Verteidiger vor, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich brachte Seider selbst sein Team wieder in Front und lieferte eine Minute später einen Assist zum 3:1.

NHL: Auch Stützle sammelt wichtige Punkte

Auch bei den letzten beiden Treffern im Schlussdrittel glänzte er als Vorbereiter. Als Neunter der Eastern Conference mit 91 Punkten besitzt Detroit noch Playoff-Chancen. Die Flyers auf dem achten Rang stehen bei 92 Zählern. „Das war nur eins von vier Spielen für uns. Wir müssen sechs weitere Punkte holen und schauen, wo uns das hinführt“, sagte Seider.

Vor Detroit und den Flyers sammelten im Osten die Ottawa Senators mit dem deutschen Stürmer Tim Stützle wichtige Punkte. Der Nationalspieler blieb beim 5:1 gegen Champion Florida Panthers in knapp 17 Minuten Eiszeit ohne Scorerpunkt. Auch JJ Peterka blieb beim 4:1-Erfolg von Utah Mammoth gegen die Nashville Predators ohne Tor und Vorlage.