Deutsche Erfolge vor den NHL-Playoffs

SID 15.04.2026 • 06:42 Uhr Kurz vor Beginn der Playoffs haben einige deutsche Spieler in der NHL Grund zur Freude.

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat kurz vor den Playoffs der NHL einen Erfolg gefeiert. Der 24-Jährige setzte sich mit Utah Mammoth im vorletzten Spiel der Hauptrunde mit 5:3 gegen die Winnipeg Jets durch und steuerte dabei den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 bei. Utah ist bereits für die Meisterschaftsrunde qualifiziert.

Nico Sturm kann derweil nach dem letzten Hauptrundenspiel mit Rückenwind in den Kampf um den Stanley Cup starten. Der 30-Jährige, der ohne Scorerpunkt blieb, beendete mit Minnesota Wild beim 3:2 gegen die Anaheim Ducks nach drei Spielen ohne Sieg die Negativserie.

Minnesota, ebenfalls schon zuvor für die Playoffs qualifiziert gewesen, trifft nun als Dritter der Central Division auf die Dallas Stars im Kampf um den Stanley Cup.

Bruins wahren Wild-Card-Kurs