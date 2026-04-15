Deutsche Erfolge vor den NHL-Playoffs

Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat kurz vor den Playoffs der NHL einen Erfolg gefeiert. Der 24-Jährige setzte sich mit Utah Mammoth im vorletzten Spiel der Hauptrunde mit 5:3 gegen die Winnipeg Jets durch und steuerte dabei den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 bei. Utah ist bereits für die Meisterschaftsrunde qualifiziert.
Deutsche Erfolge vor NHL-Playoffs
Kurz vor Beginn der Playoffs haben einige deutsche Spieler in der NHL Grund zur Freude.
J.J. Peterka steht mit Utah in den Playoffs
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Nico Sturm kann derweil nach dem letzten Hauptrundenspiel mit Rückenwind in den Kampf um den Stanley Cup starten. Der 30-Jährige, der ohne Scorerpunkt blieb, beendete mit Minnesota Wild beim 3:2 gegen die Anaheim Ducks nach drei Spielen ohne Sieg die Negativserie.
Minnesota, ebenfalls schon zuvor für die Playoffs qualifiziert gewesen, trifft nun als Dritter der Central Division auf die Dallas Stars im Kampf um den Stanley Cup.
Bruins wahren Wild-Card-Kurs
Die Boston Bruins gewannen derweil mit 4:0 gegen die New Jersey Devils. Als Erster im Rennen um die Wild Card in der Eastern Conference bekommt es das Team von Cheftrainer Marco Sturm nun mit den Buffalo Sabres zu tun.